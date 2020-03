Galp Energia oferece 29 ventiladores a hospitais portugueses

A Galp desenvolveu um pacote de medidas de apoio ao combate da covid-19 que passa pela oferta de ventiladores, apoio no combustível ao INEM e a oferta de um mês de energia a mais de 500 IPSS - Instituições Particulares de Solidariedade Social.

Em comunicado, a petrolífera anuncia que vai disponibilizar 29 ventiladores a hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Sendo que os primeiros oito serão entregues já esta sexta-feia e os restantes no decurso da próxima semana, "de acordo com as necessidades mais prementes dos hospitais".

Além disso, a Galp informa que "disponibilizou com efeitos imediatos apoio em combustível aos veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo as ambulâncias que transportam doentes infetados, como as viaturas das equipas que se têm multiplicado nas deslocações para recolha domiciliária de amostras para análise". Até porque, como a empresa relembra, "ao mesmo tempo que dá resposta a este acréscimo de missões resultantes da pandemia, o INEM continua a assegurar diariamente o funcionamento de serviços essenciais à população, como é o caso da emergência médica pré-hospitalar".

A Fundação Galp e a Galp estão também "a trabalhar num pacote de apoio energético para mais de 500 IPSS suas clientes". A empresa irá suporta "um mês de consumo de eletricidade e gás natural a ser ativado no período que a instituição achar adequada".