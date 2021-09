Gouveia e Melo estima que meta dos 85% com vacinação completa chegue no final do mês

A meta definida pelo Governo para se avançar para a última fase da "libertação" da pandemia - 85% da população totalmente vacinada - deverá ser atingida no final de setembro, estimou esta quinta-feira o vice-almirante Gouveia e Melo.O responsável pela task-force da vacinação revelou que, neste momento, 86% da população já recebeu a primeira dose e que 81,5% tem a vacinação completa.Gouveia e Melo falava no Infarmed, na reunião do Governo, partidos e Presidente da República com peritos.