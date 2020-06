Governo anuncia 90 milhões para criar emprego em micro e PME e IPSS

Se esta medida for "bem aproveitada", será possível criar 1.600 postos de trabalho, asseverou Abrunhosa garantindo ainda haver disponibilidade governamental para reforçar a verba de 90 milhões de euros se os mesmos forem totalmente absorvidos. As entidades beneficiárias poderão receber apoios durante um período máximo de 36 meses (três anos). As empresas que criem até três postos de trabalho recebem 1.900 euros por mês (68.400 em três anos); se criarem entre quatro e seis postos de trabalho recebem 1.520 euros por mês (54.737 euros em 36 meses); e a partir do sétimo posto de trabalho criado beneficiam de um apoio mensal de 1.140 euros (41.052 euros em três anos).Em causa está uma medida denominada "+CO3SO Emprego" e que constava já do Programa de Estabilização Económica e Social (PESS) apresentado pelo Governo. Nesse documento , a medida é descrita como visando "apoiar iniciativas de empreendedorismo, incluindo empreendedorismo social, financiando a criação de postos de trabalho, incluindo os custos inerentes, especialmente nos territórios do interior".Os apoios serão concedidos à contratação de trabalhadores com contratos sem termo e somente a empresas que não despeçam. Os 90 milhões de euros advêm integralmente de meios do Fundo Social Europeu (FSE), o instrumento primordial da União Europeia para apoiar políticas de emprego. Estes apoios são ainda atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável, através de duas vias possíveis: "Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, englobando a remuneração base, acrescida das despesas contributivas da responsabilidade da entidade empregadora; Uma taxa fixa de 40% sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à criação de postos de trabalho".Será atribuída uma maior majoração às empresas sediadas no interior, bem como a empresas com até cinco anos, a projetos de empreendedorismo social, e a pessoas com deficiência, refugiados ou famílias monoparentais.(Notícia atualizada)