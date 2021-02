Governo apresenta plano de desconfinamento a 11 de março

O Governo vai anunciar o plano de desconfinamento do país no próximo dia 11 de março. A garantia foi dada esta sexta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros que aprovou a renovação do estado de emergência.



De acordo com António Costa, o plano será "gradual", à semelhança do ano passado, e irá abranger "progressivamente sucessivas atividades", devendo ser "guiado por um conjunto de critérios objetivos que permitam ir medindo a evolução da pandemia".

O primeiro-ministro realçou ainda que "é natural" que o desconfinamento comece pelas escolas.(Notícia em atualização)