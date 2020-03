A linha de crédito está dividida nas modalidades de fundo de maneio e plafond de tesouraria. No primeiro caso, estão agora disponíveis 320 milhões de euros, estando os restantes 80 milhões alocados ao plafond de tesouraria.



As restantes condições desta linha mantêm-se: destina-se, preferencialmente, a micro, pequenas e médias empresas, mas também está disponível para grandes empresas, e funciona numa lógica de aprovação por ordem de apresentação de candidaturas.



O financiamento máximo por empresa é de 3 milhões de euros (1,5 milhões para fundo de maneio e outros 1,5 milhões para plafond de tesouria) e as operações têm um prazo máximo de quatro anos no caso do fundo de maneio e de três anos no financiamento à tesouraria.



Os clientes podem optar pelo pagamento de uma taxa de juro fixa ou uma taxa variável, indexada à Euribor, a que acresce um "spread" de 1,928% a 3,278%.



Os empréstimos concedidos no âmbito desta linha de crédito têm uma garantia do Estado de até 80% do montante emprestado.

O montante disponível na linha de crédito Capitalizar Covid-19, a primeira a ser lançada pelo Governo para apoiar as empresas afetadas pela pandemia do novo coronavírus, foi duplicado, segundo a informação disponível no portal do IAPMEI . Esta linha conta, agora, com uma dotação de 400 milhões de euros de crédito com garantia do Estado.Inicialmente, o Governo pretendia lançar esta linha com um valor de 100 milhões de euros. O montante acabou, depois, por ser reforçado para 200 milhões. Agora, é novamente duplicado, para 400 milhões de euros.