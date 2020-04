O instrumento que já tem operações aprovadas é a linha de crédito Capitalizar 2018 Covid-19, lançada a 12 de março e destinada às empresas de qualquer setor. Esta linha começou por ser lançada com uma dotação de 100 milhões de euros, que foi depois duplicada. Mais tarde, voltou a ser duplicada e conta agora com uma dotação de 400 milhões de euros, que já foi utilizada quase na íntegra."À data, foram já aprovadas 817 operações, correspondentes a 365 milhões de euros e com um período médio de aprovação de cinco dias", pode ler-se no comunicado do Governo.Depois desta, o Governo lançou outras quatro linhas de crédito, no valor global de 3 mil milhões de euros, para apoiar apenas as empresas de turismo, restauração e indústria. Só esta semana é que estas quatro passaram a estar disponíveis para subscrição junto dos bancos, não havendo, para já, dados quanto às operações aprovadas.Estando estas novas linhas já disponíveis, indica o Ministério da Economia, os bancos deixarão de aprovar mais operações, no âmbito da linha Capitalizar 2018 Covid-19, relativamente às empresas a quem se destinam as quatro novas linhas.Por agora, o Governo aguarda luz verde para lançar novas linhas. Esta semana, em declarações à TSF, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, anunciou que o objetivo era lançar mais 7 mil milhões de euros em linhas de crédito, que poderão ser geridos conforme as necessidades e não lançados de uma vez. A prioridade, disse então, é apoiar os setores do comércio e dos serviços.A informação é agora repetida: "O Governo notificou a Comissão Europeia no sentido de avançar com novos apoios à tesouraria das empresas, nomeadamente nos setores do comércio e dos serviços, prosseguindo a intenção de garantir apoio aos operadores económicos pela presente situação excecional".O Executivo dá ainda conta de que "continua a avaliar permanentemente a evolução das circunstâncias em diálogo contínuo com as entidades relevantes".