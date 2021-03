O Governo decidiu esta sexta-feira pela manutenção de todas as restrições atualmente em vigor no âmbito da pandemia até ao próximo dia 5 de abril. As medidas apenas serão revistas no próximo dia 1 de abril e a mensagem é que o desconfinamento continuará "a conta-gotas", afirmou a ministra da Presidência no final da reunião do Conselho de Ministros.

Os números atuais da pandemia mostram que "temos condições para continuar o plano de desconfinamento, mas também que precisamos de ter cautela no processo" que está em curso, sempre tendo em conta as linhas vermelhas traçadas pelo Governo, afirmou Mariana Vieira da Silva.

As decisões de futuro ficam, assim, guardadas para 1 de abril, sendo então a situação avaliada já com informação mais atualizada. "Decidimos que era melhor esperar por mais uma semana de dados para tomar a decisão", explicou.

O fato de o índice de transmissão o chamado Rt estar em 0,81, aproximando-se de 1 pode ser um elemento de preocupação, alertou a ministra, e por isso se decidiu adiar decisões, para ter certezas sobre como evoluirão os números. Para já, "apesar de continuarmos na zona verde, isso não significa que estejamos livres de fazer todas as coisas. Significa apenas que podemos prosseguir o confinamento a conta-gotas", sublinhou.

Para já, a única diferença em relação ao decreto até que a proibição de circulação entre concelhos se manterá durante toda a próxima semana e até ao dia 5 de abril a segunda-feira a seguir à Páscoa, sendo que, nesse dia, a proibição se manterá todo o dia, até às 23:59.

"Todas as outras regras se mantêm, desde a obrigação de permanência em casa, a proibição de ajuntamentos", sublinhou a ministra. Mariana Vieira da Silva deixou o apelo: "A Páscoa é tradicionalmente um momento de encontros, mas a regra tem de ser de prosseguir um desconfinamento a conta gotas, lento, cauteloso".

"Só dessa forma será possível continuar o desconfinamento e garantir que lojas podem abrir, as esplanadas também e que todas as crianças vão à escola", avisou, reforçando que "precisamos de nos manter nesta zona verde, em segurança e cumprir as regras".

Apesar de a mensagem ser a de que a 1 de abril tudo pode ser revisto de a evolução dos número da pandemia o justificar, Mariana Vieira da Silva admite que neste momento, e com os dados que estão em cima da mesa, não antecipa nenhum recuo. "Só uma evolução de dados muito significativa" levaria a que isso acontecesse, rematou.

(notícia atualizada com mais informação)