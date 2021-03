Costa alerta que situação pandémica avança "num sentido perigoso"

Portugal mantém-se como o país da União Europeia a registar a situação pandémica mais favorável, mas isso não é motivo para baixar a guarda, pelo contrário, defende António Costa que avisa ainda para o facto de o índice de transmissibilidade (Rt) se estar a aproximar de 1, o que faz com que o ponto ainda situado no quadro verde da matriz de risco definida pelo Governo se esteja a mexer "num sentido perigoso, em direção ao amarelo".



O primeiro-ministro falava aos jornalistas depois da inauguração das obras de requalificação realizada numa escola no Monte da Caparica, presença que aproveitou para sinalizar que, nestes 15 dias desde o início do plano de desconfinamento, e apesar de o número de casos de covid-19 continuar a baixar, o Rt tem vindo a aumentar para se aproximar perigosamente de 1 (situa-se em 0,93).



Quando deu a conhecer o plano de reabertura da economia e da sociedade, o Executivo definiu dois critérios cuja evolução pode implicar paragens ou mesmo recuos no desconfinamento. Trata-se do número de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e do Rt, que precisam permanecer abaixo de 120 e de 1. Se um deles superar aqueles valores, a reabertura é interrompida, e se ambos superarem o limite o far-se-á marcha-atrás no desconfinamento.



Governo não pressionou, apenas informou Marcelo

António Costa afastou qualquer tipo de cenário de conflito entre o Governo e o Presidente da República. A propósito do diploma que reforça os apoios sociais, aprovado por uma maioria contrária ao Executivo, frisou que o Governo, como prevê a Constituição, se limitou a informar Belém que essa leia viola a norma-travão, que impede a aprovação de medidas que aumentem a despesa ou reduzam a receita durante um exercício orçamental.

