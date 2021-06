Governo reavalia hoje concelhos. Cascais e Sintra devem recuar para regras de Lisboa

"Todos os concelhos são iguais. Lisboa não será diferente dos outros concelhos e terá exatamente o mesmo tratamento", disse.



Duarte Cordeiro tinha adiantado que na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) estavam também acima do limite dos 120 casos os concelhos de Amadora, Cascais, Odivelas e Sintra.



A confirmar-se esta tendência, Cascais e Sintra irão regressar às regras de 1 de maio, enquanto Amadora e Odivelas ficam em situação de alerta.

O Governo revela hoje, após o Conselho de Ministros, a reavaliação da situação epidemiológica dos municípios de Portugal Continental. Atualmente, apenas quatro dos 278 concelhos - Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra - ficaram para trás na fase de desconfinamento em vigor desde 11 de junho.Estes quatro municípios poderão avançar caso desçam do patamar de risco - 120 casos por 100 mil habitantes em 14 dias (240 casos para Odemira por ser um concelho de baixa densidade).Por outro lado, 10 concelhos estão em situação de alerta - superaram o limite definido pela primeira vez na semana passada - e poderão dar um passo atrás se se mantiverem nessa situação.Os 10 municípios em risco de recuar são: Albufeira, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Paredes de Coura, Santarém, Sertã, Sesimbra e Sintra.O que já é garantido é que Lisboa se vai manter com as atuais restrições, que incluem o teletrabalho obrigatório e encerramento da restauração e espetáculos às 22:30. Duarte Cordeiro, coordenador do Governo para a Covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, revelou segunda-feira que o concelho da capital já superava os 240 casos por 100 mil habitantes, pelo que arrisca mesmo medidas ainda mais rigorosas na próxima semana, se continuar acima desse limite.Se o concelho alfacinha repetir uma incidência superior a 240 casos na próxima avaliação - que deverá ocorrer a 24 de junho - a restauração terá de encerrar às 15:30 ao fim de semana e os casamentos e batizados terão uma lotação limitada a 25%. Os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde (DGS) por concelhos indicavam que Lisboa apresentava 222 contágios por 100 mil residentes.Ontem, o primeiro-ministro assegurou que Lisboa não será alvo de medidas específicas ou de qualquer tratamento de exceção.Assim, estes três concelhos da Grande Lisboa que deverão estar sujeitos a restrições mais apertadas totalizam 1,1 milhões de habitantes, o que representa quase 11% da população do país.Quanto aos outros três concelhos que mantiveram as regras de 1 de maio, Braga somava 177 casos, Odemira registava 477 e Vale de Cambra 136.Entretanto, no sábado passado o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra - que registava 260 casos - revelou que, a pedido da autarquia, o Governo aceitou que esta não avançasse no desconfinamento e se mantivesse com as regras de 1 de maio devido ao forte crescimento no número de novas infeções.Quanto a Odemira, a autarquia revelou na sua conta do Facebook que a 16 de junho o concelho registava 89 casos ativos, o que corresponde a uma incidência aproximada de 360 casos por 100 mil residentes. Assim, o município continuará com as atuais regras.