Governo vai financiar Renda Segura em Lisboa e no Porto e duplica valores

Os programas municipais que visam trazer para o arrendamento tradicional as casas que até agora estavam no alojamento local vão ser apoiados pelo Estado, anunciou esta quinta-feira o primeiro ministro, que prometeu também fundos para reabilitar 4 mil casas de habitação social.

O Estado vai apoiar financeiramente os programas que estão a ser implementados por alguns municípios, caso de Lisboa e do Porto e que visam apoiar a colocação no mercado de arrendamento habitacional de imóveis que estejam devolutos, nomeadamente casas que se encontravam no alojamento local e para os quais não há agora clientes devido à redução no turismo provocada pela pandemia.





duplicar o investimento assegurado pelos municípios.

"Num mercado que já estava sobre forte pressão e em que é fundamental intervir para responde à necessidade de muitas famílias, vamos apoiar os programas municipais em curso, no Porto e Lisboa, tendo em vista a conversão de fogos afetos ao alojamento local para arrendamento permanente", explicou o primeiro-ministro durante a conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros que aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social. Sem detalhar, António Costa disse também que o Governo vai avançar com um programa de alojamento de emergência que reforçará o ‘housing first’, para pessoas sem abrigo, e que também disponibilizará uma bolsa de habitações "para eventualidades diversas que possam atingir a nossa comunidade". Ainda em matéria de habitação, e incluído num pacote de investimento em obras públicas, António Costa anunciou que vão avançar com obras de reabilitação de 4 mil fogos do parque habitacional do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.

A ideia, explica o Governo, éEm Lisboa, Fernando Medina tinha já anunciado o programa "Renda Segura", com um investimento de 15 milhões de euros num horizonte de cinco anos. No Porto, Rui Moreira chamou-lhe "Porto com Sentido" e através dele estima um investimento superior a 4,3 milhões de euros até 2022.