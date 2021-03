Governo vai propor fim da suspensão dos prazos processuais

O Governo pretende acabar com a suspensão atualmente em vigor dos prazos processuais e procedimentais e vai submeter uma proposta nesse sentido à Assembleia da República.O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei que estabelece "a cessação da suspensão dos prazos processuais e procedimentais, mantendo-se, todavia, as precauções destinadas a garantir a realização em segurança de diligências e outros atos processuais e procedimentais, que reclamem a presença física dos intervenientes". O diploma a submeter à Assembeia da República é justificado pelo Executivo com a "alteração favorável do quadro epidemiológico".Desde 29 de janeiro que os prazos processuais e procedimentais nos tribunais se encontram suspensos após o Parlamento ter aprovado a proposta do Governo.Esta suspensão abrange os prazos para a prática de atos processuais e procedimentais não urgentes que corram nos tribunais, demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de execução fiscal.Contudo, prevê a tramitação nos tribunais superiores dos processos não urgentes, quando haja condições para assegurar a prática dos atos processuais através de meios de comunicação à distância adequados.