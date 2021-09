Governo quer isentar de imposto de selo operações de reestruturação de dívida em moratória

"Foi aprovada uma proposta de lei, a apresentar à Assembleia da República, que estabelece uma isenção de imposto do selo sobre as operações de reestruturação ou refinanciamento da dívida em moratória", refere o comunicado emitido no final da reunião do Executivo. De fora desta isenção ficam os empréstimos adicionais "para cobrir necessidades de liquidez", refere a nota.

O Governo justifica com a necessidade de proteger as empresas, aliviando o encargo com impostos. "Atento o racional de proteção do tecido produtivo, procura-se assim mitigar o encargo fiscal associado àquelas operações", indica o comunicado.O executivo já tinha anunciado um conjunto de medidas para proteger as empresas do fim das moratórias no final deste mês de setembro.No final de julho, 36,8 mil milhões de euros de créditos estavam sob moratória, uma redução face aos 37,5 mil milhões de junho, ou seja, menos 700 milhões de euros.O Banco de Portugal justificou esta(Notícia atualizada às 15h08)