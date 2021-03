Há 89 concelhos onde mais de 8% da população já teve covid-19. Veja no mapa o seu

Leia Também Há 48 concelhos acima do limite de risco de covid do Governo. Veja no mapa como está o seu

Leia Também Portugal com 16 mortos e 248 casos de covid-19

Mais de um ano após o início da pandemia da covid-19 em Portugal, 89 dos 308 concelhos do país têm ou já tiveram pelo menos 8% da população infetada com o coronavírus, segundo cálculos do Negócios com base nos dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) e nas estimativas mais recentes de população feitas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).Relativamente ao cenário registado há duas semanas, com dados até 2 de março, observam-se poucas variações, espelhando o abrandamento na propagação da pandemia. Os números mais recentes da DGS relativamente à situação ao nível dos concelhos, até 16 de março, apontam para uma estabilização.Com a média nacional, a 16 de março, a situar-se em 7,92% da população a já ter testado positivo, há 89 concelhos acima da fasquia dos 8%.Neste lote destacam-se Aguiar da Beira, onde 15,28% dos residentes estão ou estiveram infetados, seguindo-se Castelo de Vide (13,84%), Lousada (12,3%), Cuba (12,12%) e Paços de Ferreira (12,02%).Dos 27 concelhos onde pelo menos uma em cada 10 pessoas já foi infetada sobressaem Guimarães, Vila Nova de Famalicão e Barcelos, os únicos com mais de 100 mil habitantes.Os concelhos de Lisboa e de Sintra, os dois mais populosos do país, são responsáveis por mais de um em cada 10 dos casos registados no país até 16 de março.O município da capital soma 47.436 casos acumulados enquanto Sintra apresenta um total de 35.742.Isto significa que 10,2% dos 817.570 casos registados até 16 de março ocorreram nestes dois municípios, que totalizam mais de 900 mil habitantes, ou seja, 8,75% da população nacional.Nas áreas metropolitanas de Lisboa (AML) e Porto (AMP) a percentagem da população residente que está ou esteve infetada supera a média nacional.Na AML o total de casos até 16 de março ascendia a 246.209, o que correspondia a 8,6% dos 2,86 milhões de habitantes.Aliás, 10 dos 18 concelhos da AML contam com mais de 8% da população infetada.Na área metropolitana do Porto o total de infeções cifrava-se em 141.930, o que equivalia a 8,21% dos cerca de 1,73 milhões de residentes.Aqui, 10 dos 17 municípios registavam mais de 8% de infetados e três - Póvoa de Varzim, Trofa e Vila do Conde - mais de um em cada 10 habitantes já testou positivo.