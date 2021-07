Há mais 2.605 casos de covid-19 e 4 mortes

1.718 pessoas que recuperaram da doença, elevando para 833.197 o número de recuperados desde o início da pandemia.



Lisboa com mais de metade dos novos casos

isboa e Vale do Tejo, tendo sido também nesta região que foi registado o maior número de mortes: três. O quarto óbtio ocorreu no Norte do país.





No que diz respeito à matriz que gere os dois principais indicadores pandémicos e rege o desconfinamento, o Rt manteve-se em 1,16 para a totalidade do território nacional. Excluindo as ilhas o valor voltou a registar-se em 1,17.

O número de novas infeções por covid-19 continua a aumentar. Nas últimas 24 horas foram contabilizados 2.605 novos casos e quatro óbitos associados à doença, segundo mostram os dados divulgados este sábado pela DGS, no seu boletim diário.Estão neste momento internados 543 doentes, mais 11 do que ontem, sendo que estão 122 pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais quatro do que na sexta-feira.O número de casos ativos subiu, nas últimas 24 horas, 883 para 36.738. Em relação ao número de recuperados, háDos novos casos confirmados nas últimas 24 horas, mais de metade (1.362) foram registados na região deO Norte foi responsável por 557 novos casos, enquanto no Algarve foram identificadas 299 novas infeções por covid-19 e na região Centro 273. Já no Alentejo há mais 78 infetadas com covid-19.Em relação às ilhas, os Açores registaram 29 novas infeções, enquanto na Madeira há mais sete casos confirmados de covid-19.Em relação à incidência, a nível nacional, há 189,4 casos de infeção por covid-19 por 100 mil habitantes e 194,2 casos por 100 mil habitantes, no continente.