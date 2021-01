Há uma nova variante de covid-19 no Japão, além do Reino Unido e África do Sul

O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, país liderado por Yoshihide SUga (na foto), disse no domingo que detetou uma nova variante de covid-19, que era transportada por quatro viajantes provenientes do Brasil, e que chegaram a território japonês no dia 2 de janeiro.

De acordo com o mesmo instituto, esta nova variante partilha de algumas das mutações detetadas no Reino Unido e na África do Sul, nomeadamente a maior taxa de infeção. Ainda assim, não há muito que se possa adiantar, pois as informações acerca desta variante são para já limitadas, escreve a CNBC.

Um dos indivíduos que transportava o vírus era um homem na faixa dos 40 anos de idade, que entrou no país assintomático mais foi hospitalizado depois de a condição respiratória ter piorado. Uma mulher na faixa dos 30 reportou dores de cabeça e de garganta, um rapaz entre os 10 e os 19 anos teve febre e uma rapariga com mais de 10 anos mostrou-se assintomática.

A Reuters reportou no domingo que o ministério da Saúde japonês está a fazer testes para perceber se as vacinas para a covid-19 têm efeito nesta estirpe.

A Organização Mundial de Saúde foi contactada pela CNBC para confirmar se foi informada sobre a nova variante, mas não foi possível responder até à manhã de segunda feira. A mesma publicação ressalva contudo que especialistas de saúde pública têm vindo a manifestar preocupações quanto às novas estirpes, na medida em que podem ameaçar os esforços de inoculação.

Para já, apesar de as variantes descobertas na Grã-Bretanha e na África do Sul proliferarem mais rapidamente do que a variante inicial, não há provas de que estas mutações tenham um efeito mais agressivo em termos de saúde.