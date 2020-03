Homem de 64 anos é a quinta vítima mortal por coronavírus em Portugal

Humberto Brito, presidente da Câmara de Paços de Ferreira, indicou há minutos, através das redes sociais, que há uma vítima mortal de Covid-19 naquele concelho. A vítima é um homem de 64 anos.





"Com quatro registos positivos, faleceu ontem à noite no nosso concelho a primeira pessoa com diagnóstico de Covid- 19. Expresso os meus sentimos a família enlutada", escreveu o autarca.