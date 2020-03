Infectados em Portugal aumentam 30% para 1.020. Há seis vítimas mortais

O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 1.020, um crescimento de 30% face a ontem, anunciou a Direção Geral de Saúde esta sexta-feira, 20 de março.

Ontem o número de infetados tinha aumentado 22% para 785, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 235.



Quanto ao número de vítimas mortais, são agora seis, mais três do que ontem. Segundo a DGS, há dois mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois no centro, um no Norte e um no Algarve.



(Na infografia em cima pode ver todos os dados estatísticos. Se estiver em mobile, clique no botão azul)







O aumento de casos confirmados surge numa altura em que o total de casos não confirmados se situa em 5.862 (4.788 na véspera) e o número de casos suspeitos atinge os 7.732.

850 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (488 na véspera).

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora superior a 9.000. O número de cadeias de transmissão ativas mantém-se em 24. Espanha é o país com o maior número de casos importados (31), seguindo-se Itália (20).



26 pessoas nos cuidados intensivos

O número de casos totalmente recuperados é agora de cinco. Os dados indicam que dos 1.020 casos confirmados, apenas 126 permanecem internados, 26 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Ontem estavam 89 internados e 20 nos cuidados intensivos.



Assim, apenas 2,5% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 12,4% estão internados.

A região Norte (506) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com quase metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (361), região Centro (106) e Algarve (29). Há três casos nos Açores e um na Madeira. No Alentejo continuam a ser dois.



Mais de 10 mil mortos em todo o mundo e 5 mil na Europa

Tal como era expetável, o número de casos e vítimas mortais está a acelerar em todo o mundo. São já quatro os países com mais de mil mortos: China, Itália, Irão e Espanha (entrou hoje nesta lista negra).





No mundo inteiro são já mais de 10 mil vítimas mortais. Um total de 5.168 mortos foram registados na Europa, a maioria em Itália (3.405), o país mais afetado do mundo. Com cerca de 1.034 novas mortes nas últimas 24 horas para um total de 110.668 casos de contaminação, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia.