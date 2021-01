Hospitais da ARSLVT com 2.054 doentes internados

Os hospitais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo têm hoje internados 2.054 doentes com covid-19, dos quais 1.808 em enfermaria e 243 em Unidades de Cuidados Intensivos, disse à Lusa fonte da ARSLVT.Há ainda três doentes em hospitalização domiciliária, segundo a mesma fonte.Em resposta a questões colocados pela Lusa, a ARSLVT afirmou que, no atual contexto de pandemia, possui acordos para internamento de utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com as seguintes instituições dos setores privado, social e militar: Doentes covid - CUF Tejo, Hospital da Luz, Hospital das Forças Armadas e Centro de Apoio Militar (CAM/Belém); e doentes não-covid - Hospital do SAMS, CUF Sintra, Hospital da Cruz Vermelha, Residências Montepio, Santa Casa da Misericórdia (SCM) do Entroncamento, SCM de Leiria, Montepio Caldas da Rainha, Clinigrande, Sanfil-Leiria, Clínica de S. João de Deus, SCM de Lisboa - Hospital Ortopédico de San'tana."Em breve terá início o acordo com o Hospital Trofa Saúde Amadora", acrescentou, justificando que os hospitais da região têm estado a "adaptar a sua resposta à evolução epidemiológica".