Mais 10.385 infetados e 152 mortos com covid-19

4190 estão sinalizados em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 40% do total, enquanto o Norte tinha 3448 registos. Ainda assim, a subida foi registada em todas as regiões continentais e dos arquipélagos.

Depois do recorde conhecido no sábado, de 10.947 novos infetados e mais 166 mortos, os dados deste domingo da DGS mostra um recuo, habitual aos domingos.Os novos infetados atingiram 10.385 e foram registadas, nas últimas 24 horas, 152 mortes. Desde o início, já foram registados 549.801 casos, tendo morrido 8.861 pessoas com covid-19.É o quinto dia consecutivo em que os registos dão mais de 10 mil novas infeções em 24 horas. E é o 10.º dia em que há mais de 100 mortes.Dos novos casos,Já em termos de internamento, e com alguns hospitais a assinalarem já situação de rutura, há mais 236 internados, num total de 4889. Em cuidados intensivos encontram-se 647 pessoas, mais 9 que no sábado.