Idosos terão de sair dos lares para irem votar e não precisam de fazer quarentena, diz CNE

Eleitores dos lares terão prioridade e as deslocações deverão ser concertadas com as juntas de freguesia. Voto antecipado e em casa só é permitido por lei a quem está a cumprir isolamento profilático.

Idosos terão de sair dos lares para irem votar e não precisam de fazer quarentena, diz CNE









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.