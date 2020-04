IMT autoriza táxis e Uber a instalar separadores entre condutor e passageiros

A instalação de separadores entre o espaço do condutor e dos passageiros deixa de ter de ser autorizada pelo IMT. Uma medida excepcional em vigor até 30 de junho,

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) decidiu autorizar a instalação em táxis e em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica (TVDE), como a Uber ou a Bolt, de separadores entre o espaço do condutor e o dos passageiros transportados no banco da retaguarda.





Em comunicado, o IMT salienta que no âmbito das medidas de contingência da infeção do novo coronavírus e da necessidade da proteção dos motoristas de táxis e de TVDE, entendeu autorizar a instalação desses separadores sem necessidade de aprovação, nem de averbamento no certificado de matrícula.