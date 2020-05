Technologies vai despedir cerca de 3.700 empregados, o que corresponde a 14% do staff total, e encerrar 180 centros em todo o mundo, segundo um e-mail enviado pelo CEO da empresa, Dara Khosrowshahi, a toda a sua equipa.

Esta é uma das medidas incorporadas no plano de contenção de custos, para fazer face ao impacto que a atual pandemia provocou nas contas da empresa. Khosrowshahi adiantou que iria divulgar novidades do plano nas próximas duas semanas.