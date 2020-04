Incêndios 2020: metade dos donos não limpa terrenos por falta de dinheiro

O prazo para limpeza das matas, tanto por entidades públicas, como por privadas, terminava, de acordo com a lei do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, a 15 de março, mas foi entretanto prorrogado para 30 de abril, na sequência do decreto do estado de emergência.





Acontece que, às portas do final do prazo e do arranque da época de incêndios, os indicadores sobre o cumprimento desta missão não são nada satisfatórios.