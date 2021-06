Incidência em LVT dispara 161% em 24 dias e volta a níveis de início do desconfinamento

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A subida da incidência da pandemia em Portugal Continental tem sido alimentada, sobretudo, pelo aumento de casos em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), a região mais populosa do país, com 3,67 milhões de habitantes, o que corresponde a 37,4% dos residentes no Continente, segundo as estimativas de população mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE).A aceleração iniciou-se a 14 de maio, após na véspera ter ...