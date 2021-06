Índia regista mais de 6 mil mortes num dia - o valor máximo em todo o mundo

A Índia registou esta quarta-feira o maior número de mortes por covid-19 de sempre confirmadas num dia num país. Morreram 6.148 pessoas, segundo os dados epidemiológicos oficiais do país esta quinta-feira divulgados.A notícia é avançada pela CNBC que cita fontes e documentos governamentais indianos que confirmam, ainda assim, um decréscimo no número de casos de doença confirmados que se mantêm abaixo dos 100.000 pelo terceiro dia consecutivo.O número de fatalidades só foi alcançado devido a uma revisão dos números no estado indiano de Bihar, que cruzou os registos públicos com o número de mortes em hospitais privados e em casa particulares, o que fez dispara as fatalidades registadas dos 5.400 para os 9.400.O país está atualmente a travar uma dura batalha com a doença que, numa segunda vaga, tem levado à falência do sistema de saúde com falta de camas, medicamentos e oxigénio e vários profissionais a sucumbir à covid-19.Agora, enquanto lida com a segunda vaga de infeção, o país está já a antecipar uma próxima vaga que deverá fazer-se sentir no final do ano, com a baixa das temperaturas.Nesta altura a Índia, o maior exportador de vacinas do mundo, inoculou apenas 5% da sua população com ambas as doses, mas espera angariar mais dois mil milhões de doses até ao final do ano através, sobretudo, da aprovação médica de outras fórmulas.O país registou o seu pico de novas infeções no dia 8 de maio e desde então que a média acumulada a sete dias tem vindo a descer a pique.