Infeções disparam em Portugal: mais 14.647 casos e 219 mortes em 24 horas. Recuperações diminuem

O número de novos casos de covid-19 em Portugal cresceu acentuadamente nas últimas 24 horas, tendo marcado um novo recorde desde o início da pandemia.





Desde ontem, foram identificados 14.647 novos casos de infeção, um máximo absoluto e muito acima do anterior recorde de 10.947 no sábado, de acordo com os dados revelados esta quarta-feira, 20 de janeiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS). Este valor representa também um forte crescimento face à véspera, em que foram registados 10.455 novos casos. No total, Portugl conta já com um total de 581.605 casos confirmados.





No que respeita aos óbitos relacionados com o coronavírus, há hoje a lamentar mais 219 vítimas mortais, o que é também o número mais alto de sempre - superando em uma morte o valor de ontem (218) – e que eleva para 9.465 o total de fatalidades desde o início da pandemia.





Os números são conhecidos no dia em que entram em vigor as novas regras do confinamento geral, com o objetivo de restringir ainda mais a circulação e aglomeração de pessoas, para tentar travar os contágios e aliviar a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.





O relatório da DGS mostra ainda que o número de casos recuperados baixou face a ontem. Nas últimas 24 horas, foram 6.493 as recuperações contabilizadas, depois do recorde de 10.282 de ontem.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 7.935 para 143.776, revertendo a diminuição da véspera.





Com os dados revelados esta quarta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 10.642, o valor mais elevado de sempre.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.311 novos casos por 100 mil habitantes, um novo recorde. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que quadruplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





Internamentos voltam a superar os 200





O número de internados devido à covid-19 voltou a aumentar nas últimas 24 horas, e a subida foi superior à de ontem. O total de internamentos cresceu em 202 pacientes para 5.493, depois do aumento de 126 da véspera.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, o acréscimo foi de 11, também acima dos 6 de ontem. No total, já há 681 pacientes nestas unidades.



LVT perde peso nos novos casos e Norte aumenta





Lisboa e Vale do Tejo perdeu peso nos novos casos identificados no país, tendo sido responsável por 38% das infeções, depois de ontem ter sido o local de quase metade dos novos registos (48%). Nesta região houve mais 5.593 casos, que elevam o total para 197.311.





Já o peso do Norte nos novos contágios subiu de 28% para 35% com 5.097 novos casos nas últimas 24 horas para um total de 266.384.





Dos restantes novos casos, 2.780 foram no Centro, 603 no Alentejo, 459 no Algarve, 72 na Madeira e 43 nos Açores.





Quanto aos óbitos, quase metade (98) ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, 55 no Norte, 44 no Centro, 16 no Alentejo, 5 no Algarve e 1 na Madeira. Nos Açores não há mais vítimas mortais a lamentar.