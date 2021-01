Portugal é o segundo país do mundo com mais mortes por covid

Portugal é neste momento o segundo país com mais mortes por covid-19 em proporção da população. De acordo com o site Our World In Data, que reúne e trabalha dados da Johns Hopkins University, Portugal registou nos últimos sete dias uma média de 16,34 mortes por dia por cada milhão de habitantes, um valor só superado pelo Reino Unido, com 17,47 mortes.Seguem-se a República Checa, a Eslováquia e a Suécia com valores entre as 13 e as 15,5 mortes por milhão de habitante. A Alemanha e os Estados Unidos estão também em situações muito difíceis, surgindo na 9.ª e 15.ª posição, repetivamente com médias de 10 e 9 mortes por cada milhão de habitante.Em termos de número de casos confirmados de covid-19, Portugal é mesmo o país que mais casos apresenta por cada milhão de habitantes. A média diária dos últimos sete dias foi 986. Andorra, Israel e República Checa são os países que se seguem com valores que variam entre 946 e 730 casos.Os dados do Our World In Data não contabilizam ainda os dados divulgados esta quarta-feira, dia em que Portugal registou um recorde de novos casos e de óbitos. Também o Reino Unido reportou um novo máximo diário de mortes por covid.A segunda posição de Portugal em termos de óbitos por covid por milhão de habitantes nos últimos sete dias reflete a forte subida no número de vítimas mortais com uma média diária de 166,6 óbitos até ontem. Com os dados divulgados esta quarta-feira, a média sobe para 175,6.Estendendo o período de análises até ao início do ano, Portugal apresenta um número de óbitos acumulados em 19 dias de 242,1 por milhão de habitantes. Na Europa superam esse valor a Lituânia (339,8), Liechtenstein (288,4), República Checa (286,8), Reino Unido (282,3), Eslováquia (272,4) e Eslovénia (251,1).