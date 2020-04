O número de casos ativos no país diminuiu pelo quinto dia consecutivo, passando de 106.848 para 106.527.



Itália é o terceiro país com maior número de casos, apenas atrás dos Estados Unidos e Espanha, e o segundo com mais vítimas mortais, superado somente pelos EUA.



O número de mortes por covid-19 em Itália nas últimas 24 horas cifrou-se em 420, o valor mais baixo desde 17 de março, revelaram esta sexta-feira as autoridades italianas. Registaram-se 3.021 novos casos no país e o número de doentes recuperados aumentou em 2.922.Desde o início da pandemia Itália contabiliza 192.994 casos e 25.969 óbitos. O número de doentes dados como recuperados ascende já a 60.498.