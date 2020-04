Itália regista mais 534 mortos e 2.729 casos. Ambos os valores subiram

Autoridades italianas revelaram que, no total, país já registou 24.648 mortos e quase 184 mil infetados desde o início da pandemia.

Itália registou mais 534 nas últimas 24 horas provocadas pela covid-19, elevando o tota para 24.648 vítimas mortais desde o início da pandemia. Na véspera, tinham sido registados 454 mortos.No boletim diário, as autoridades italianas revelaram ainda que foram confirmados mais 2729 novos casos de infeção por novo coronavírus (na véspera foram 2256). No total, já foram registados 183.957 pacientes no país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 170 mil mortos e infetou quase 2,5 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 558 mil doentes foram considerados curados.





A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.