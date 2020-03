Japão prepara plano de estímulos sem precedentes

O surto da covid-19 está a afetar a economia mundial e a forçar os governos a acionar planos de estímulos para impulsionar a atividade económica. Com o número de casos a aumentar no Japão, o primeiro-ministro do país prometeu este sábado um programa sem precedentes para fazer face ao novo coronavírus.

Numa comunicação ao país, o primeiro-ministro Shinzo Abe adiantou que o Japão está próximo de uma situação de emergência nacional, com o número de novos casos e de mortes a aumentar. Para minimizar o impacto desta crise, o governante prometeu medidas "poderosas", de maior dimensão do que as avançadas na crise financeira de 2008.

O responsável adiantou que os estímulos serão anunciados nos próximos 10 dias, isto depois do país ter registado 100 novos casos de infecção na sexta-feira, naquele que foi o maior aumento desde janeiro. O número de pessoas infetadas está agora à volta de 1.500, um número significativamente inferior ao registado por muitos outros países.