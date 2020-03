No âmbito da parceria, a ANL informa essas entidades, diariamente, sobre as análises feitas pelos privados nas últimas 24 horas à covid-19.



E também diariamente a ANL informa as entidades públicas da capacidade que os privados têm nas 72 horas a seguir para fazerem análises para detetar infeções com o novo coronavírus.



"A Associação entende que, na situação de emergência que vivemos, não se devem categorizar os recursos existentes seja no público ou no privado, mas tão só, em recursos da Nação, sob gestão coordenada e centralizada nas entidades públicas competentes e para tanto se tem disponibilizado", refere o documento.



O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 345 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.



Em Portugal, há 23 mortes e 2.060 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.



Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.







"A ANL coloca à disposição das entidades públicas", nomeadamente Direção-Geral da Saúde, Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge ou Administrações Regionais de Saúde, "toda a capacidade existente por parte dos laboratórios de análises clínicas privados de Portugal", pode ler-se num comunicado da associação.A ANL explica que mesmo antes de a Covid-19 ter sido considerada pandemia, já a associação tinha disponibilizado às entidades públicas responsáveis os recursos que os associados têm.