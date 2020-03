Testes de Covid-19 nos laboratórios privados custam 100 euros cada ao Estado

A maior parte dos centros de testes da covid-19 que estão a abrir em todo o país resultam de parcerias entre laboratórios privados, câmaras municipais e autoridades regionais de saúde. Quando os custos são suportados pelo Estado, este paga em média 100 euros por cada um deles aos laboratórios privados, escreve o Público na sua edição desta terça-feira.

O que acontece, contudo, é que uma grande parte das análises que estão a ser realizadas nestes centros e em instalações privadas dos próprios laboratórios acaba por ser paga pelos próprios particulares que pagam entre 100 e 150 euros para ter a certeza sobre se estão infetados com o novo coronavírus.

O problema, relata o jornal, é que só podem fazer os testes de forma gratuita as pessoas que forem encaminhados pela linha Saúde 24, a qual tem enfrentado sérios problemas de congestionamento. Por outro lado, a própria decisão da Saúde 24 tem de ser validada pela linha de apoio aos médicos da Direção-geral de Saúde, que também tem tido problemas.

Ontem, na entrevista à TVI, António Costa afirmou que o país tem capacidade para realizar 20 mil testes por dia no privado e dez mil no público e que estão encomendados 280 mil testes rápidos, dos quais esta semana chegarão 80 mil.

Citando dados da DGS, o Público precisa que no domingo foram testadas 1895. Experiências como a da Coreia do Sul mostram a importância da realização de testes no combate aos contágios pelo novo coronavírus.