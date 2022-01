A escalada da pandemia devido à variante ómicron, mais contagiosa, fez disparar o número de novos casos de infeção com o SARS_CoV_2 em Portugal, em particular nas duas últimas semanas.Os dados por município divulgados sexta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) mostram que em quatro dos 308 concelhos entre 23 de dezembro de 2021 e 5 de janeiro de 2022 mais de 4% da população foi infetada.Ferreira do Zêzere é o município onde maior fatia dos residentes está infetado: 4,67%. Seguem-se os concelhos madeirenses de Câmara de Lobos (4,43%) e Porto Santo (4,31%). Mas se todos estes municípios têm pouca população o quarto concelho acima dos 4% é Lisboa, o mais populoso do país. Na autarquia da capital são 4,30% os infetados, ou seja, um em cada 23 residentes, o que corresponde a cerca de 23.500 pessoas.Há ainda 31 municípios com entre 3% e 4% da população a ter testado positivo à covid-19 naquele período. Neste lote surgem vários dos concelhos com mais população, como Sintra, Amadora, Oeiras, Braga, Vila Franca de Xira, Odivelas, Porto, Seixal, Almada, Cascais e Barcelos.Dito de outra forma, em metade dos 24 concelhos com mais de 100 mil residentes a percentagem de infetados supera os 3%.Pela positiva, em 29 municípios a taxa de infeção é inferior a 1%, sendo o concelho açoriano de Velas o que regista o menor valor: 0,12%, o que corresponde a seis pessoas infetadas.Aliás, a região autónoma dos Açores não tem nenhum município com mais de 2% da população infetada. Em contraste, na região da Madeira todos os concelhos têm mais de 2% dos residentes infetados.