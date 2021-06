Lisboa quer triplicar o ritmo de vacinação com horários alargados

A Câmara Municipal de Lisboa afirma que planeia administrar 65 mil vacinas por semana em Lisboa, ou seja mais do triplo daquilo que se verificou na semana passada. Para isso, vai alargar os horários, reabrir mais um centro de vacinação e reforçar o número de enfermeiros.





A partir da próxima segunda-feira, 21 junho, os centros municipais de vacinação vão abrir por mais uma hora, num total de 10 horas diárias. Num segundo momento, na primeira semana de julho, passarão a 14 horas diárias, das 8h às 22h, incluindo ao sábado e domingo. No conjunto, esta medida significa um potencial de mais 15 mil doses ministradas por semana, revela a CML em comunicado.

No mesmo texto, a câmara informa que vai voltar a administrar vacinas no Pavilhão 3 do Estádio Universitário de Lisboa, que será operado pelas Forças Armadas, com um regime de agendamento distinto, significando esta medida um potencial de cerca de mais sete mil vacinas por semana.

A acompanhar estas intenções, enfermeiros contratados pela CML passarão a desempenhar tarefas realizadas até agora apenas a cargo dos enfermeiros do Serviço Nacional de Saúde (SNS), possibilitando mais horas de serviço.

Nos Centros de Vacinação de Lisboa têm sido administradas cerca de 20 mil doses por semana, um número que duplicou na última semana (39 mil), "fruto do aumento da disponibilidade de vacinas e de ajustes realizados recentemente no processo de vacinação", explica a CML.

Paralelamente, será ainda operacionalizado um processo especial de vacinação para as comunidades migrantes, indica o município.