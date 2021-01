Madeira com recolher obrigatório às 18:00 nos dois próximos fins de semana

Todos os estabelecimentos comerciais, cafés e restaurantes na Madeira vão encerrar às 17:00 nos próximos dois fins de semana e há recolher obrigatório a partir das 18:00 nesses dias, anunciou hoje o Governo Regional.Estas são as medidas que o executivo de coligação PSD/CDS-PP decidiu hoje para tentar conter a disseminação da covid-19 no arquipélago.Num comunicado, o Governo Regional especifica que, nesses dois fins de semana (09-10 e 16-17 de janeiro), está interdita a circulação na via pública entre as 18:00 e as 05:00 do dia seguinte.Além disso, "todo o comércio, incluindo grandes superfícies e supermercados, é encerrado a partir das 17:00 e abertura a partir das 08:00", com exceção para farmácias, clínicas e consultórios e postos de abastecimento de combustível "só para abastecimento de veículos".Quanto a restaurantes, bares e similares, "estes estabelecimentos encerram às 17:00", indica o comunicado."Atendendo à limitação de circulação, alertamos que os 'take-aways' e entregas ao domicílio estarão encerrados" a partir das 18:00, lê-se no documento.O Governo justifica estas medidas pelo facto de a Madeira ter tido um "aumento substancial de casos de covd-19 na última semana, atingindo uma média diária de cerca de 100 casos".Considerando um período de incubação de 14 dias, esta situação, segundo o executivo, "era expectável, dada a entrada de inúmeros viajantes, estudantes universitários e emigrantes para a celebração da quadra natalícia, bem como os convívios associados, e ainda a introdução da nova variante proveniente do Reino Unido nas cadeias de transmissão".O Governo salienta que "dos 95 casos positivos identificados no segundo teste, no mês de dezembro, 25 eram da nova variante, com um potencial de contágio 70% superior" e vaticina ser esperado "um aumento do número de casos de contágio, decorrente dos contactos ocorridos durante o fim do ano e da transmissão da nova variante".Para o Governo de coligação PSD/CDS, as medidas hoje tomadas "impõem-se na atual situação de pandemia, tendo em conta a necessidade, prioritária, da defesa e proteção da saúde pública, mas mantendo-se o funcionamento da economia".O Governo reitera que sejam mantidas as medidas de proteção individual, o uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento físico e que sejam evitados os ajuntamentos de pessoas.Entretanto, em comunicado, a Diocese do Funchal fez saber que "não poderão ser celebradas missas depois das 17:00" nesses dois fins de semana e que os lugares de culto vão estar encerrados durante o período de confinamento, em respeito pelas medidas hoje anunciadas.De acordo com os dados divulgados na quarta-feira pela Direção Regional de Saúde, a Madeira registou pela segunda vez esta semana o máximo de 110 casos ativos, elevando para 2.302 o número de infetados nas duas ilhas habitadas do arquipélago.A Madeira passa a ter 991 casos ativos, sendo 176 importados e 815 de transmissão local, mantendo os 16 óbitos.