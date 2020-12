Mais 4.146 casos e 65 mortes por covid-19 em Portugal na véspera de Natal. Internamentos em mínimo de seis semanas

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou emde acordo com os dados divulgados esta sexta-feira, 25 de dezembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus,, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para

O número de óbitos é mais reduzido do que o anunciado ontem (70) e a média diária de sete dias (71,6) é a mais baixa desde 25 de novembro.

O número de casos desceu ligeiramente face à véspera (4.378), mas manteve-se acima dos quatro mil pelo terceiro dia consecutivo. A média diária de novos casos dos últimos sete dias desceu para 3.547,1 o registo mais baixo desde 29 de outubro.



Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 500 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, ainda mais do que duplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

O número de doentes recuperados cifrou-se em 2.593 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 315.126.



Ainda assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, subiram em 1.488, para 70.178 infeções ativas, voltando, três dias depois, a superar a fasquia dos 70 mil.



Internamentos baixam pelo quarto dia, para mínimos de 10 de novembro

O número de internados devido à covid-19 diminuiu em 99, para um total de 2.754 pacientes. Esta descida, a quarta consecutiva, coloca o número de doentes nos hospitais no nível mais baixo desde 10 de novembro.

No espaço de quatro dias deixaram os hospitais 404 doentes, uma evolução que permite aliviar a pressão no Serviço Nacional de Saúde nesta época natalícia.





Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, baixaram em um para 504.

Norte supera os 200 mil casos

A região Norte continua a ser aquela com maior número de novas infeções, somando mais 1.697 novos casos, 41% dos contágios no país nas últimas 24 horas, que elevam o total da região para 201.417, superando a barreira dos 200 mil infetados.

Já Lisboa e Vale do Tejo (LVT) conta agora com 126.275 casos, mais 1.463 do que ontem, o que significa que foi responsável por 35% das novas infeções.



Dos restantes casos registados, 620 ocorreram no Centro, 201 no Alentejo, 125 no Algarve, 29 nos Açores e 11 na Madeira.





Quanto aos óbitos, a maioria foi no Norte, com 29. Em Lisboa e Vale do Tejo foram registados mais 23 óbitos, no Centro 10 e no Alentejo 3. No Algarve, Açores e Madeira não foram reportadas vítimas mortais.



Assim, o Norte soma 3.030 óbitos desde o início da pandemia, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 2.243, o Centro, com 926, o Alentejo, com 183, o Algarve, com 64, os Açores, com 21, e a Madeira, com 11.