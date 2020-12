Mais 98 mortos por covid-19, um novo máximo. Internamentos aumentam

Mais 95 óbitos na sexta-feira, 88 no sábado e 98 este domingo: os últimos três relatórios diários da DGS foram também aqueles em que foi conhecido o maior número de mortos provocados pela pandemia.



A tendência é crescente. Desde 5 de Dezembro que a média dos últimos sete dias está a aumentar, atingindo os 85,1 óbitos. A taxa de letalidade, que à entrada em dezembro era de 1,5% está agora à beira dos 1,6% - ainda assim muito abaixo dos mais de 4% que chegou a atingir na primeira vaga.



Já no número de casos a tendência continua a ser descendente, mas é cada vez mais ténue. O relatório da DGS de domingo dá conta de mais 4.044 casos de covid-19 em Portugal, elevando o total de infetados para 348.744.





O número de casos acumulados nos últimos 14 dias por cada 100 mil habitantes é agora de 523,95, o mais baixo desde 5 de novembro, mas nos últimos dias o ritmo de redução é quase nulo.

A região Norte volta a ser dominante nos novos infetados: mais 2.143 nas últimas 24 horas, o equivalente a 53% do total. Em Lisboa e Vale do Tejo foram registados 1.112 novos infetados ou 27% do total. No Centro há mais 520 casos, no Alentejo 162, no Algarve 66, nos Açores 34 e na Madeira apenas sete.

Há mais 64 doentes internados do que na véspera, elevando o total para 3.157, numa inversão da tendência dos últimos três dias. Nos cuidados intensivos estão agora 513 pacientes, mais 10 do que no dia anterior, o número mais elevado desde 6 de dezembro.



Segundo o relatório há mais 2.869 recuperados e 71.863 casos ativos, um crescimento face ao dia anterior.



(Notícia atualizada às 14h30)