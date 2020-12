Portugal com mais 88 mortes e 4.413 casos de covid-19. Maior descida de sempre nos internamentos

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 4.413 para um total de 344.700, de acordo com os dados revelados este sábado, 12 de dezembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).

Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 88 nas últimas 24 horas, depois do máximo absoluto ontem atingido (95), elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 5.461.

Já o número de internamentos registou a maior descida de sempre, com menos 137 pessoas internadas, num total de 3.093 pacientes.

O número de doentes em cuidados intensivos sofreu uma diminuição, com 503 pacientes, menos quatro do que no último boletim.

Outro dado positivo é que o número de doentes recuperados cifrou-se em 4.805 nas últimas 24 horas, aumentando o total de recuperados para 268.453.

Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, diminuíram em 480, para 70.786 infeções ativas, depois de ontem ter já atingido um mínimo desde 6 de novembro.





Região Centro com o número de mortes mais alto de sempre

A maioria dos novos casos reportados localizam-se na região Norte, que soma mais 2.078 novos casos, que elevam o total da região para 180.456.

Já Lisboa e Vale do Tejo (LVT) conta agora com 111.982 casos, mais 1.347 do que ontem.

Dos restantes novos casos, 738 foram no Centro, 130 no Alentejo, 62 no Algarve, 31 nos Açores e 27 na Madeira.

Quanto aos óbitos, a maioria foi no Norte, com 38. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 26, enquanto o Centro, com 21, atingiu o número mais alto de sempre em 24 horas. Houve três mortes no Alentejo. O Algarve, os Açores e a Madeira não registaram óbitos no último dia.

Em termos acumulados, o Norte totaliza 2.616 mortes, Lisboa e Vale do Tejo soma 1.889, o Centro contabiliza 734, o Alentejo 141, o Algarve 58, os Açores 20 e a Madeira 3.





De destacar, ainda, a primeira morte de um adolescente (10-19 anos), que era o único escalão etário que ainda não tinha registado vítimas mortais.





(Notícia atualizada às 14:21)