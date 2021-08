Mais de 153 mil jovens de 16 e 17 anos vacinados

Mais de 153 mil jovens com idades entre os 16 e 17 anos foram vacinados neste fim de semana, até às 18:50 de hoje, disse à Lusa fonte da 'task force' da vacinação contra a covid-19.A partir de segunda-feira, 16 de agosto, "a modalidade casa aberta está disponível para os utentes elegíveis com idade igual ou superior a 16 anos", adiantou a mesma fonte.Quanto à vacinação dos jovens com idades entre os 12 e 15 anos, a fonte da 'task force' adiantou que até às 23:59 de sábado (14 de agosto) "foram realizados mais de 159 mil pedidos de agendamento para os dias 21, 22, 28 e 29 de agosto".Os jovens desta faixa etária - 12 aos 15 - que não tenham feito o autoagendamento "irão receber um SMS de agendamento", adiantou, "à semelhança do procedimento que foi efetuado pelos jovens dos 16 e 17 anos".Além disso, irá ainda "ser aberto um novo período de autoagendamento para os jovens dos 12 aos 15 anos".