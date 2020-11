Mais de 4 mil novas infeções e 64 óbitos

O número de pessoas infetadas pela covid-19 em Portugal aumentou em 4.093

, de acordo com os dados revelados este domingo, 29 de novembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).O norte continua a ser onde as novas infeções mais são registadas. Pesam 61% dos novos casos, num total de 2490.

Segue-se Lisboa e Vale do tejo, com 979 novos casos.Os recuperados, nas últimas 24 horas, cifraram-se em mais 3.259 para um total de 209.534.Há, neste momento, 80.838 casos ativos, 27,42% do total.Houve, nas últimas 24 horas, o registo de mais 64 mortos, o que elevam a contagem de óbitos para os 4.427. Só no Norte, foram registados 31 óbitos, 22 em Lisboa e Vale do tejo, oito no centro, dois no Alentejo e um no Algarve.O número de internados, e em particular os que estão em cuidados intensivos, continua a aumentar. Nas últimas 24 horas, o número de internados aumentou em 90, para 3.245, estando mais 7 em cuidados intensivos, totalizando 536, que volta a bater o máximo registado ontem.É o maior número de internados dos últimos quatro dias, e representa uma taxa de crescimento em 24 horas de 3%.