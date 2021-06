Mais de seis milhões de vacinas administradas no continente. Dois em cada 5 portugueses já recebeu uma dose

A informação foi hoje divulgada em comunicado pelo Ministério da Saúde, segundo o qual 40% da população portuguesa (incluindo Regiões Autónomas) já recebeu pelo menos uma dose da vacina e mais de 22% já tem o esquema vacinal completo.No continente a percentagem das pessoas com mais de 60 anos que já recebeu uma dose da vacina é de quase 95% e a das pessoas com idade superior a 50 anos é de 81%."O país está assim cada vez mais perto de alcançar a meta definida de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose até ao mês de agosto", diz-se no comunicado.A 23 de maio fonte oficial da ´task force´para a vacinação contra a covid-19 anunciava que o país ultrapassara no dia anterior, a 22 de maio, os cinco milhões de vacinas administradas.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.723.381 mortos no mundo, resultantes de mais de 172 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 17.034 pessoas dos 852.646 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.No site oficial da DGS os dados da vacinação em Portugal continental reportam apenas até sábado e davam conta de 5.964.093 doses administradas.