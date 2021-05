Mais três níveis de desconfinamento. O que propõem os peritos?

Leia Também Peritos recomendam teletrabalho, mas não de forma obrigatória

Com a quase totalidade do país no nível 1 do plano de desconfinamento iniciado a 5 de março, um estudo de especialistas com propostas para novos alívios das restrições foi apresentado esta sexta-feira na reunião do Infarmed de avaliação à situação epidemiológica.A médica pneumologista Raquel Duarte propôs que sejam definidos "três novos patamares de desconfinamento", passando a haver cinco níveis de abertura, que permitam "um recuo progressivo no caráter impositivo e restritivo das medidas e o investimento numa estratégia de comunicação de crise eficaz e na criação de condições ambientais propiciadoras de tomadas de decisão conscientes esaudáveis".Os três novos patamares são designados por A, B e C, sendo o A o menos restritivo.A médica do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto defendeu ser preciso apostar na "ventilação eficaz dos espaços interiores", passo relevante no verão e também no inverso quando forem retomadas as atividades escolares, entre outras". "Cada local deverá ter as suas especificações em termos de ventilação que devem ser avaliadas, monitorizadas e garantidas".