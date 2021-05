Peritos querem manter matriz de risco: “Incidência e Rt devem continuar a ser os indicadores principais”

Os peritos consideram que os critérios utilizados para ir controlando a pandemia, e que acabam por definir as medidas em cada concelho – a incidência e o ritmo de transmissão – devem manter-se, apesar da maior cobertura da vacinação."É a incidência que constituiu o indicador mais precoce que nos permite atuar atempadamente e adequadamente e é também utilizado por vários outros países e reconhecido a nível europeu. É a incidência que nos dá o risco de alguém se infetar quando se desloca a determinado território, nomeadamente nacional", disse Andreia Leite, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, na reunião do Infarmed, em nome do conjunto de peritos.

"Continuar a olhar para a incidência vai garantir que a resposta às vacinas se mantém ao longo do tempo até atingirmos uma situação endémica ou de supressão do vírus, vai-nos permitir cumprir critérios internacionalmente, permite-nos ainda perceber se ao levantar as medidas em vigor temos um recrudescimento da transmissão e também nos permite identificar se existe alguma alteração das característica do vírus ou da resposta das vacinas a novas variantes", defendeu.





Embora a vacinação ajude a garantir "que a incidência é baixa" é necessário "continuar a olhar para ela [para a incidência] porque é o indicador centralizador de todos os efeitos, de tudo o que está a acontecer, e ela própria que vai determinar as hospitalizações e os eventos mais graves".





"Por isso mesmo propomos que continuemos a utilizar este conjunto de indicadores sendo que a incidência e o Rt devem continuar a ser os indicadores principais. A este conjunto de indicadores deverá ser adicionada a monitorização da efetividade das vacinas", mantendo a matriz de risco. "Não se justifica a alteração dos critérios", concluiu.



Os critérios têm essencialmente em conta o número de casos por cada cem mil habitantes nos últimos 14 dias - obrigando os concelhos a recuar caso haja duas avaliações negativas, acima dos 240 - e a velocidade de transmissão, que acelera quando o R(t) está acima de 1, como acontece atualmente.



A especialista destacou a "importância de mantermos uma comunicação estável e clara". Esta posição foi depois secundada por Raquel Duarte, ex-secretária de Estado da Saúde, que ao propor que seja "mantida a metodologia vigente" defendeu ser "preciso garantir estabilidade e previsibilidade para a população".



A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, defendeu precisamente esta perspetiva em declarações feitas na quinta-feira. Na terça-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu a revisão da matriz de risco, uma ideia que não gerou consenso.





Novas recomendações: Ventilação de espaços interiores e vigiar fronteiras



A médica pneumologista Raquel Duarte propôs que sejam definidos "três novos patamares de desconfinamento", passando a haver cinco níveis de abertura. A médica do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto defendeu ser preciso apostar na "ventilação eficaz dos espaços interiores", passo relevante no verão e também no inverso quando forem retomadas as atividades escolares, entre outras". "Cada local deverá ter as suas especificações em termos de ventilação que devem ser avaliadas, monitorizadas e garantidas".





Será preciso continuar a apostar na "velocidade da vacinação" e numa "política de testagem alargada, focada obviamente em áreas geográficas e populações de maior risco". A "obrigatoriedade das medidas de proteção individual" tais como a utilização obrigatória de máscara, o respeito pelas regras sanitárias ou a promoção de "bolhas" de contactos foram outras recomendações feitas por Raquel Duarte.



Outras "recomendações gerais" feitas consistem numa "gestão da pandemia feita a partir do modelo de redução de risco e na minimização dos danos".



Tendo em conta a crescente confiança na vacinação e a fadiga pandémica, a perita avisou que as pessoas vão querer "recuperar os meses de privação e vão querer interagir e ter outros comportamentos sociais de interação". Como tal, "aquilo que é preciso é recuar o carácter impositivo e restritivo das medidas e investir mais numa estratégia de comunicação de crise eficaz e na criação de condições ambientais propiciadores de tomadas de decisão conscientes e saudáveis", sustentou.



Assim, outra recomendação vai no sentido de que "haja uma organização concertada, organizada [e] controlada de pequenos e médios eventos recreativos em cadência, diversos, com intensidade suficiente de forma a dispersar os diferentes públicos". "É importante abranger todos os públicos-alvo, garantindo sempre que há um cumprimento das medidas gerais: distância [e] utilização de máscara".



"Deve ser promovida e incentivada a ocorrência de eventos culturais, desportivos, de lazer, em total respeito pelas melhores práticas organizativas, nomeadamente privilegiando espaços ao ar livre, o recurso à sinalética, circuitos bem definidos, logísticas bem adequadas", prosseguiu, insistindo ainda na importância de "restringir a circulação de e para os países que tenham variantes perigosas", o que exige "vigiar as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas".



