Mapa: Lisboa e Sintra lideram aumento de casos covid-19

Veja o mapa com a evolução diária dos casos confirmados de covid-19 em todos os concelhos do país.

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 7 de maio e foram anunciados pela DGS a 8 de maio. Contemplam 88% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)





Os casos confirmados de covid-19 aceleraram em Portugal nos últimos dias, sendo que foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se verificou a maior propagação.

A diretora-geral da Saúde relacionou este aumento com o surto numa empresa da Azambuja, no distrito de Lisboa, com outros três casos relacionados e ainda com a realização de rastreios, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo.