Mapa: Saiba quantos casos de covid tem de ter o seu concelho para ser considerado de risco

O primeiro-ministro anunciou sábado, após uma reunião do Conselho de Ministros, que as medidas excecionais que se aplicavam aos concelhos de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira serão estendidas, a partir de 4 de novembro, a mais 118 municípios Estas medidas mais restritivas incluem o dever de recolhimento domiciliário, a obrigatoriedade do teletrabalho sempre que seja possível, o encerramento às 22:30 dos restaurantes e às 22:00 para as lojas.António Costa não indicou em que data se baseou o Governo para elaborar a lista de municípios abrangidos, uma vez que o primeiro critério é o de os concelhos registarem mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.O primeiro-ministro assinalou ainda que alguns municípios foram colocados na lista apesar de não atingirem aquele limite, mas por se encontrarem rodeados de municípios onde esse critério foi cumprido. E exemplificou com alguns concelhos da margem sul do Tejo, como a Moita ou o Montijo.Costa ressalvou também que nos municípios com menor densidade populacional e em que o limite dos 240 casos por 100 mil habitantes seja superado devido a um surto circunscrito a um lar de idosos, por exemplo, não se aplicarão as medidas. E citou como exemplo o concelho de Alvaiázere, no distrito de Leiria.Mesmo considerando as exceções e a inclusão de concelhos abaixo do limiar dos 240 casos por 100 mil habitantes mas limítrofes de outros que superam a fasquia a discrepância no número de municípios abrangidos face aos últimos dados públicos é significativa.Tendo por base os últimos dados da Direção-Geral de Saúde (DGS) por concelho, divulgados a 26 de outubro, e os dados da população mais recentes calculados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), constata-se que apenas 46 municípios superavam o critério definido pelo Governo.Na passada segunda-feira, os concelhos com maior número de casos por 100 mil habitantes registados nos 14 dias anteriores eram Paços de Ferreira (1.951,4) e Lousada (1.268,3), que já se encontravam sujeitos a medidas mais restritivas. Felgueiras, o terceiro município a que se aplicam já estas restrições, surgia na sexta posição, com 609,7 casos por 100 mil residentes nos últimos 14 dias.Acima de Felgueiras encontravam-se Vizela, Mogadouro e Borba.E, por exemplo, Fornos de Algodres apresentava um valor de apenas 88,3 e surge na lista. Isto apesar de nenhum dos municípios com que faz fronteira superar, a 26 de outubro, o limiar dos 240.Em mais de um terço dos 308 municípios portugueses são necessários 20 ou menos novos contágios em 14 dias para que o limiar dos 240 novos casos por 100 mil habitantes seja superado.O município açoriano do Corvo necessita apenas de dois infetados para cumprir o critério definido pelo Governo. E nos concelhos de Barrancos, no Alentejo, e Lajes das Flores, nos Açores, bastam quatro contágios.Em 32 municípios a fasquia é superada com a ocorrência de 10 ou menos casos.No extremo oposto, há seis concelhos em que são precisos mais de 500 novas infeções para exceder o rácio de 240 novos casos por 100 mil habitantes.Quatro destes municípios situam-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML): Lisboa (1.223 casos), Sintra (940), Cascais (513) e Loures (513). Os dois restantes - Vila Nova de Gaia (722) e Porto (520) - pertencem à Área Metropolitana do Porto (AMP).Em 21 concelhos é necessária uma média de pelo menos 20 novos contágios diários ao longo de 14 dias, ou seja 280 casos, para ser ultrapassada a marca dos 240 novos infetados por 100 mil habitantes.