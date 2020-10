Conheça a lista dos 121 concelhos em confinamento parcial. Lisboa e Porto incluídos

As medidas deceretadas este sábado pelo Conselho de Ministros abrangem 121 concelhos nacionais e 70% da população do país. Nestes concelhos, que registam mais de 240 infeções por 100 mil habitantes, haverá novas regras para cumprir a partir de 04 de novembro. Conheça a lista.



Além de Felgueiras, Lousada e Paços de Ferreira, as medidas abrangem os concelhos de:

Alcácer do Sal,

Alcochete,

Alenquer,

Alfândega da Fé,

Alijó,

Almada,

Amadora,

Amarante,

Amares,

Arouca,

Arruda dos Vinhos,

Aveiro,

Azambuja,

Baião,

Barcelos,

Barreiro,

Batalha,

Beja,

Belmonte,

Benavente,

Borba,

Braga,

Bragança,

Cabeceiras de Basto,

Cadaval,

Caminha,

Cartaxo,

Cascais,

Castelo Branco,

Castelo de Paiva,

Celorico de Basto,

Chamusca,

Chaves,

Cinfães,

Constância,

Covilhã,

Espinho,

Esposende,

Estremoz,

Fafe,

Figueira da Foz,

Fornos de Algodres,

Fundão,

Gondomar,

Guarda,

Guimarães,

Idanha-a-Nova,

Lisboa,

Loures,

Macedo de Cavaleiros,

Mafra,

Maia,

Marco de Canaveses,

Matosinhos,

Mesão Frio,

Mogadouro,

Moimenta da Beira,

Moita,

Mondim de Basto,

Montijo,

Murça,

Odivelas,

Oeiras,

Oliveira de Azeméis,

Oliveira de Frades,

Ovar,

Palmela,

Paredes de Coura,

Paredes,

Penacova,

Penafiel,

Peso da Régua,

Pinhel,

Ponte de Lima,

Porto,

Póvoa de Varzim,

Póvoa do Lanhoso,

Redondo,

Ribeira da Pena,

Rio Maior,

Sabrosa,

Santa Comba Dão,

Santa Maria da Feira,

Santa Marta de Penaguião,

Santarém,

Santo Tirso,

São Brás de Alportel,

São João da Madeira,

São João da Pesqueira,

Sardoal,

Seixal,

Sesimbra,

Setúbal,

Sever do Vouga,

Sines, Sintra,

Sobral de Monte Agraço,

Tabuaço,

Tondela,

Trancoso,

Trofa,

Vale da Cambra,

Valença,

Valongo,

Viana do Alentejo,

Viana do Castelo,

Vila do Conde,

Vila Flor,

Vila Franca de Xira,

Vila Nova de Cerveira,

Vila Nova de Famalicão,

Vila Nova de Gaia,

Vila Pouca de Aguiar,

Vila Real,

Vila Velha de Ródão,

Vila Verde,

Vila Viçosa,

Vizela.





Leia Também Governo decreta teletrabalho obrigatório e dever de recolhimento em 121 concelhos a partir de 4 de novembro

Leia Também Linha Saúde 24 vai passar "diretamente" justificação em caso de isolamento profilático

Estes concelhos vão ter regras mais apertadas, entrando em confinamento parcial. No restante território nacional continental continua a aplicar-se o regime da situação de calamidade que se encontrava definido.O Governo colocou no site os concelhos abrangidos. A lista será revista a cada 15 dias António Costa explicou que há concelhos que poderão, em determinado momento, ultrapassar a regra dos 240 infetados por 100 mil habitantes, mas tratando-se de surtos localizados as regras mais restritivas podem não se aplicar.