Marcelo testou negativo à covid-19 e afinal vai debater com Ventura presencialmente

Entretanto, Marcelo já realizou dois testes, um de antigénio e outro PCR (da zaragatoa) e ambos tiveram resultado negativo, de acordo com a SIC Notícias. "O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", referiu uma nota da Presidência da República. Ao que o Negócios apurou, o elemento da Casa Civil que testou positivo à covid-19 é Paulo Magalhães, assessor de imprensa de Marcelo Rebelo de Sousa.



Os debates televisivos entre os sete candidatos a Presidente da República arrancaram a 2 de janeiro e só deverão terminar dois dias antes das eleições, que estão marcadas para 24 de janeiro.

O Presidente da República testou negativo à covid-19, avança a SIC Notícias. O teste foi feito depois de a Presidência da República ter anunciado que Marcelo Rebelo de Sousa ficaria em isolamento profilático, na sequência de um contacto com um índividuo que testou positivo.(Notícia atualizada às 16:57 com a informação de que o presidente alterou a decisão quanto ao formato do debate)