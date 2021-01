Presidente da República em isolamento profilático após teste positivo do seu assessor de imprensa

O Presidente da República está em isolamento profilático como modo de prevenção, já que teve contacto com um indivíduo que testou positivo, apesar de o contacto se ter dado há mais de uma semana.



"O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", refere uma nota da Presidência da República.





Os debates televisivos entre os sete candidatos a Presidente da República arrancaram a 2 de janeiro e só deverão terminar dois dias antes das eleições, que estão marcadas para 24 de janeiro. Entre dia 2 e o próximo sábado - dia 9, véspera do arranque oficial da campanha eleitoral - estão agendados 21 debates televisivos, tendo o Porto Canal anunciado a realização de uma outra ronda de frente a frente com Vitorino Silva para a semana anterior à eleição.



(Notícia atualizada às 14:01 com mais informação)



O Negócios apurou que o elemento da Casa Civil que testou positivo à covid-19 é Paulo Magalhães, assessor de imprensa de Marcelo Rebelo de Sousa.Este evento poderia ter efeitos na agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura em que se preparam as eleições presidenciais, mas o Presidente da República já fez saber que mantém o debate desta noite, face ao candidato André Ventura, ainda que o vá fazer remotamente.