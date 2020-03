Maria Manuel Mota: “Temos capacidade para 300 testes diários, que podem ser multiplicados”

O Instituto de Medicina Molecular (IMM) da Universidade de Lisboa está a desenvolver testes para diagnosticar o novo coronavírus, avançou o Público. Este kit de diagnóstico português utiliza reagentes fabricados no país e está à espera de validação final do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Em breve, o IMM espera realizar 300 testes por dia, prevendo alcançar depois a fasquia dos mil testes diários, confirmou, ao Negócios, Maria Manuel Mota, diretora do IMM