Marrocos retoma ligações marítimas com Espanha, França e Itália

As ligações marítimas de média e longa distância entre os portos do norte de Marrocos e os de Espanha, França e Itália voltaram a funcionar nesta segunda-feira, após mais de três meses de suspensão devido à covid-19.Num comunicado, o Ministério dos Transportes e Logística marroquino especificou que os navios de transporte passageiros regressaram para ligar os portos de Tanger Med, Tanger Ville e Nador aos de Sète (França) e Génova (Itália).É indicado ainda que as empresas que ligam os portos marroquinos de Tanger Med e Tanger Ville aos de Algeciras e Tarifa, em Espanha, vão retomar gradualmente as suas viagens a partir de terça-feira.Numa fase inicial, os navios só vão poder embarcar passageiros sem viaturas particulares e os que viajam de autocarros, e com medidas de prevenção como o certificado de vacinação contra a covid-19 ou teste PCR negativo realizado no máximo de 72 horas antes do embarque.A partir de segunda-feira, 18 de abril, os embarques vão ser alargados a veículos particulares.Na sexta-feira passada, o Governo marroquino autorizou as empresas de transporte de passageiros no seu país a retomarem as viagens com Espanha a partir dos portos das cidades do norte de Tânger, Nador e Al Hoceima.A autorização surgiu após uma reunião no dia anterior em Rabat entre o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e o rei marroquino Mohammed VI, para normalizar as relações bilaterais através da reabertura gradual das fronteiras terrestres e marítimas, entre outras medidas, para assim encerrar as divergências de 2021.O Marrocos encerrou as suas fronteiras marítimas em 29 de novembro do ano passado como uma medida preventiva contra a propagação do novo coronavírus e da variante Ómicron, que foi sendo adiada com a implementação de outras restrições.O encerramento das viagens marítimas foi um golpe para milhões de emigrantes marroquinos estabelecidos na Europa, especialmente para os cerca de 800 mil que residem em Espanha, que estão habituados a embarcar com as suas viaturas nos diferentes portos do sul daquele país europeu.